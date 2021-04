SKY Brasil anuncia vagas de emprego em São Paulo

A SKY Brasil anuncia vagas de emprego para a região de São Paulo! São várias oportunidades anunciadas para aqueles que estejam buscando uma chance no mercado profissional. A operador de TV conta com várias possibilidades para quem está em busca da carteira assinada. Veja todas as informações disponíveis, a seguir!

SKY Brasil anuncia vagas de emprego

A operadora de TV está divulgando oportunidades para diversos públicos. Dentre os principais benefícios disponíveis, estão assistência médica e odontológica, auxílio creche, auxílio estacionamento, auxílio farmácia, convênio com empresas parceiras, horário flexível, previdência privada, vale-refeição, vale-transporte, home office, vale-alimentação e muito mais. Os cargos disponíveis são para:

Analista de Supply Chain Pleno;

Analista de Qualidade e Controle Sênior;

Especialista de Garantia de Receita;

Especialista de Produtos;

Comprador Sênior de Tecnologia;

Estatístico Sênior;

Especialista em Ciência de Dados Sênior;

Supervisor de Segurança do Trabalho;

Analista de Produtos Jr.

Todas essas oportunidades estão disponíveis até que haja a devida contratação imediata. Portanto, todas as vagas estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site de inscrição, encontrar a oportunidade almejada e cadastrar currículo. A SKY Brasil anuncia vagas e está em busca de talentos para preencher as lacunas disponíveis. Certifique-se de avaliar todas as atividades da função, antes de escolher a vaga pleiteada.

Saiba sobre todas as vagas de emprego da semana aqui, no Notícias Concursos!