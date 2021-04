Sleep lines: saiba o que causa e como prevenir as rugas de sono

Gosta de manter os cuidados com a pele em dia? Você precisa investir em ações para previnir o aparecimento de rugas do sono (sleep lines). Elas são as linhas verticais ou oblíquas causadas por uma pressão prolongada na lateral da face, que podem surgir de acordo com a posição que costumamos dormir.

De acordo com Willian Ortega, cirurgião dentista especializado em harmonização orofacial, geralmente as sleep lines surgem na região da testa, um pouco acima dos olhos e podem ser causadas por um hábito muito comum: dormir de lado.

“Ao dormir com o corpo voltado para um lado ou de bruços, nós estamos pressionando o peso do nosso corpo, que durante o sono, acaba deslizando e amassando a pele do rosto contra o travesseiro, e o problema é que muitas das vezes permanecemos por horas nesta mesma posição”, explica Ortega.

Foto: divulgação



Este “amassado” da pele pode durar até o amanhecer e depois voltar ao normal. “Numa pele mais jovem, ao despertar, esta ruga desaparece, mas, em uma pele mais madura, as sleep lines podem ficar marcadas no rosto, o que atinge a autoestima de grande parte das mulheres mais maduras”, destaca o cirurgião.

Segundo Ortega, isso acontece devido ao fato de que após os 30 anos, o corpo apresenta uma diminuição da produção de colágeno, o que faz com que a pele perca firmeza e força natural.

Com relação aos tratamentos indicados para combater as rugas do sono, o dentista explica que, além dos procedimentos estéticos realizados nas clínicas como: liftings, preenchimentos e aplicação de ácido hialurônico para estimulação do colágeno, algumas medidas simples, que podem ser adotadas no dia a dia também são benéficas para evitar este tipo de rugas.

Ortega lista algumas dicas: hidratar o corpo e a pele bebendo bastante água; optar por fronhas de seda para que a pele deslize melhor no travesseiro ou comprar travesseiros feitos à base de materiais antirrugas, além de escolher um dermocosmético que seja ideal para o tipo de pele do paciente.

“É primordial tratar e prevenir as rugas do sono com a utilização de produtos adequados. Dormir de barriga para cima é a posição mais indicada para evitar que ocorra o deslizamento da face pelo travesseiro, mas infelizmente, é um hábito difícil de adaptar”, finaliza o especialista.