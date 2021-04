SMITE recebe Gilgamesh como personagem jogável

Ampliando a lista de deuses presentes em SMITE, a produtora Titan Forge Games anunciou a adição de um novo nome à relação de combatentes: Gilgamesh, que vai representar a classe dos guerreiros trazendo muita força bruta aos confrontos.

“Toda a equipe da Titan Forge busca sempre melhorar o nível de polimento e detalhamento de todos os deuses que lançamos. Entre os mais de cem personagens jogáveis, acredito que a equipe conseguiu fazer com que Gilgamesh seja inesquecível. Com um chute-voadora espetacular e um salto poderoso, ele tem uma pegada de rei do ringue. Além disso, sua habilidade suprema conjura uma tempestade circular de vento, que prende os inimigos em seu interior”, explicou Alli Schatzer, animador sênior do game.

Veja um pouco do personagem em ação a seguir:

SMITE está disponível em versões para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch.