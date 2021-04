‘Só isso?’, diz Gil sobre poder de Carla Diaz

Camilla de Lucas e Gilberto bateram um papo sobre as teorias relacionadas à reta final do BBB 21 durante a manhã desta quinta-feira (22). Na ocasião, os dois também analisou a eliminação de Carla Diaz e o pernambucano perguntou para influencer qual o poder que a atriz ganhou após voltar do paredão falso.

“E, no final das contas, faltando 12 dias para acabar esse programa, qual era o poder dela?”, questionou Gil. “Você ainda não sabe o poder da Carla? Tem certeza que você não sabe?”, respondeu Camilla, aos risos.

O economista ficou frustrado ao realizar a descoberta. “Você vai achar bobeira, mas você vai entender o porquê que ela recebeu esse poder. Ela podia vetar o poder do anjo”, revelou a sister. “É só isso?”, indagou Gilberto.