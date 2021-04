Sóbis exalta vitória do Cruzeiro, mas afirma: “Não precisaríamos sofrer tanto”

Autor do gol da vitória do Cruzeiro contra o Boa Esporte neste domingo, Rafael Sóbis comentou sobre o desempenho da equipe. O atacante fez elogios, mas apontou que é importante que a Raposa evolua.

Na primeira etapa, o time de Felipe Conceição soube controlar o jogo. No entanto, o segundo tempo foi de domínio do Boa Esporte, que desperdiçou diversas oportunidades.

Para Sóbis, seria possível vencer sem precisar sofrer na defesa. Agora, o atleta espera que o time tenha aprendido com a situação.

“Acima de tudo, foi importante. Precisamos vencer. Não precisaríamos sofrer tanto, mas fica de aprendizado. Jogo com um calor difícil, mas que bom que vencemos. É escolher melhor (as opções). Estamos em um processo de maturidade no campo, de buscar os melhores momentos para ter as melhores chances. Esperamos que depois da vitória tenhamos um pouco de tranquilidade e todo o time possa render mais”, disse em entrevista ao Premiere.

Com os três pontos somados neste domingo, o Cruzeiro chega a 11 e sobe para o terceiro lugar do Campeonato Mineiro. O próximo desafio da Raposa será na quarta-feira, visitando o Coimbra.