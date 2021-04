Sobrinho de Popó é morto em tentativa de assalto na Baixa de Quintas

O sobrinho do boxeador Acelino Popó, identificado como Niljalma da Paixão Freitas de 17 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (24), na região da Ladeira do Jacaré, no bairro da Baixa de Quintas. De acordo com o G1 Bahia, o estudante foi vítima de uma tentativa de assalto.

Segundo ainda o G1 BA, o crime aconteceu quando o jovem caminhava perto de casa, quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto, que ainda não foram identificados. O rapaz tentou correr e foi atingido por três disparos nas costas.

Conforme o tio de Niljalma, Popó, até o momento, as únicas informações que a família tem são as que foram flagradas pelas câmeras de segurança. “A única coisa que temos é a imagem. Ninguém sabe ao certo o que houve. O que sabemos é que tentaram tomar o celular dele e atiraram nas costas. A perícia teve aqui ontem, mas, até então, nenhuma novidade”.

O estudante chegou a ser levado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do adolescente será sepultado neste domingo (25), às 15h, no Cemitério Quinta dos Lázaros.