Softplan está com mais de 70 vagas abertas para diferentes posições.

A Softplan, empresa de tecnologia com sede em Florianópolis, em Santa Catarina, está com mais de 70 vagas abertas para diferentes posições. Há chances para as áreas de Administrativo Financeiro, Capacitação, Marketing, Recursos Humanos, Relacionamento com Cliente, Suporte e Tecnologia.

Fundada há 30 anos e considerada uma das melhores empresas para se trabalhar segundo o guia Great Place to Work, a empresa busca simplificar o dia a dia e gerar valor nos mercados da Indústria da Construção, Justiça e Gestão Pública por meio da tecnologia.

Os interessados em integrar o time da Softplan podem concorrer às vagas de analista de compras, analista de planejamento financeiro, analista de tesouraria, designer instrucional, business analyst, analista de remuneração, business partner, talent acquisiton, analista de novos negócios, analista de relacionamento, key account, customer success manager, analista de serviços TI, .net developer, analista de aplicação e infraestrutura, analista de dados, analista de qualidade de software, analista de serviços TI, chief architect, coordenador de desenvolvimento, delphi developer, especialista de segurança da informação, full stack developer, java architect, entre outras.

Além disso, a empresa também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência, jovem aprendiz e, ainda, estagiários. Neste último caso, as chances são para TI, gestão de projetos e secretariado.

De acordo com a Softplan, todos os colaboradores seguem em home office pelo menos até junho. A exceção é válida apenas para colaboradores alocados no cliente. Depois desse período, a empresa deve atuar no formato híbrido, quando os colaboradores irão dois dias por semana para o escritório, com as estações de trabalho na empresa “flutuantes”, como em um coworking. O novo formato imposto pela empresa também permite a contratação na modalidade anywhere office, que permite ao colaborador trabalhe de qualquer lugar do país.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever diretamente no site de carreira da Softplan, disponível em https://www.softplan.com.br/carreira/. No endereço, é possível confirmar todos os detalhes de cada uma das vagas disponíveis.

