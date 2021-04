Sombra e Ossos: autora dos livros fala o que achou da série da Netflix

Em entrevista recente ao Collider, Leigh Bardugo, autora dos romances que serviram como base para a criação da série Sombra e Ossos (Shadow and Bone, no original), da Netflix, revelou o que achou da produção do streaming após o seu lançamento na semana passada.

Segundo ela, essa é a primeira vez que seus escritos são adaptados de fato. Depois de quase cair nas mãos da Dreamworks, a autora sentiu que a Netflix seria uma boa casa para seus personagens.

“Quando fechamos acordo, eu disse que Eric Heisserer era um grande fã dos livros e era muito bom no que fazia”, contou sobre o processo de escolha do showrunner do projeto.

“A história de Alina é em grande parte uma história escolhida. E os Six of Crows surgiram da minha curiosidade relacionada a pessoas deste mundo que não possuem sangue real, magia e grandes destinos. Parecia perfeito para essa série, fornecendo essas perspectivas diferentes”, revelou sobre o desenvolvimento dos roteiros.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Sombra e Ossos: saiba mais sobre a opinião de Leigh Bardugo sobre a série da Netflix

De acordo com a autora, a produção seriada da Netflix conseguiu fornecer informações muito importantes aos espectadores, sendo bastante completa em termos narrativos e dando uma boa noção do vasto mundo apresentado na trama. “Acho que tudo é importante e adiciona tensões à história de Alina, deixando-a mais comovente”, destacou.

Sobre o grupo Six of Crows, ela ainda disse que teve diversas conversas com Eric Heisserer para definir quais seriam os caminhos tomados pelos roteiristas para a união das histórias. “Uma vez que isso foi feito, eu me senti muito confortável em deixá-los seguir em frente por eles mesmos”, garantiu.

O que você achou do desenvolvimento da série Sombra e Ossos?