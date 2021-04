Sombra e Ossos: crítica sem spoilers da nova série da Netflix

A grande estreia da Netflix nesta semana, e provavelmente nos próximos meses, é a série “Sombra e Ossos”, baseada no livro de Leigh Bardugo escrito em 2012. De uns tempos pra cá, essa se tornou a produção mais comentada e mais esperada pelo público que gosta de histórias fantásticas, bem no estilo “The Witcher”.

O livro escrito por Bardugo é totalmente inspirado na Europa do finzinho do século 19, e fez enorme sucesso literário. Era uma questão de tempo para que ganhasse uma adaptação, seja como série, seja como filme. A primeira versão prevaleceu,o que foi uma boa escolha já que o livro parece ser bem detalhista ao criar seu universo.









A série acompanha a trajetória de Alina, uma órfã que é chamada para ser cartógrafa no exército. A sua primeira missão acontece em uma viagem que faz para ficar perto de Mal, seu amigo próximo que conheceu no orfanato. Nessa viagem, ela precisa atravessar a Dobra, que é uma espécie de “cicatriz no mapa”.

Esse lugar é recheado de criaturas fantásticas e monstruosas que podem transformar essa viagem em um enorme perigo, mas também é um chamado à aventura. É durante essa travessia que Alina se descobre uma grisha, pessoas que conseguem manipular magicamente os elementos.

Alina se mostra extremamente poderosa, sendo capaz até mesmo de acabar com a Dobra. Seus poderes chamam a atenção do líder do exército grisha, Kirigan, que a leva para ser treinada e protegida. Em uma história paralela, vemos a viagem dos Corvos, liderados por Kaz Brekker e da também grisha Nina. Os Corvos tem uma dualidade: antes eles parecem vilões, mas estão mais para anti heróis.

Quer saber como essas tramas se juntam? Veja o vídeo e saiba tudo o que você precisa saber, sem spoilers, sobre “Sombra e Ossos”.