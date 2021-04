Sombra e Ossos: vídeo mostra a construção de mundo da série da Netflix

Baseado em uma série de livros de Leigh Bardugo, Sombra e Ossos é uma fantasia épica que vai chegar ao catálogo da Netflix no dia 23 de abril.

A nova série do streaming é comandada pelo showrunner e escritor Eric Heisserer e se passa em um mundo cheio de magia e monstros que está dilacerado pela guerra.

Nesta quinta-feira (15), a Netflix lançou um novo vídeo que explica toda a complicada construção de mundos da série e ainda mostra os bastidores da produção.

Confira:

No início do vídeo, Leigh Bardugo, que escreveu a trilogia Grisha, que inspirou a série, e que também atua como produtora executiva, diz que Sombra e Ossos se passa em um mundo inspirado na Rússia czarista do início de 1800. Segundo ela, o país foi dilacerado por uma faixa das trevas chamada Dobra das Sombras. As fronteiras estão mudando constantemente neste mundo devido à guerra que está em vigor.

No meio de tudo isso está a protagonista Alina, e sua jornada ao desencadear um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar seu país. Porém, enquanto luta para aprimorar seu poder, ela descobre que aliados e inimigos podem se intercalar e que nada neste mundo é o que parece. Existem forças perigosas em jogo, incluindo uma tripulação de criminosos carismáticos, e será necessário mais do que magia para sobreviver.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A produção é estrelada por Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey, Ben Barnes como General Kirigan e Sujaya Dasgupta como Zoya Nazyalensky.

Completam o time Danielle Galligan como Nina Zenik, Daisy Head como Genya Safin, Simon Sears como Ivan, Calahan Skogman como Matthias Helvar, Zoë Wanamaker como Baghra, Kevin Eldon como The Apparat, Julian Kostov como Fedyor, Luke Pasqualino como David, Jasmine Blackborow como Marie e Gabrielle Brooks como Nadia.

Sombra e Ossos estreia dia 23 de abril na Netflix!