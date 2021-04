Somente uma pendência impede anúncio de Benítez no São Paulo; diretoria corre nos bastidores para contornar situação

O São Paulo foi uma das decepções da temporada passada. Na ponta da tabela do Brasileirão e chegando a abrir 7 pontos do segundo colocado, o Tricolor caiu de rendimento nas rodadas finais e por pouco não fica de fora até mesmo da zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo foi campeão do Nacional e o time do Morumbi terminou na quarta colocação.









Deixar escapar o Brasileiro dessa forma resultou na demissão de Fernando Diniz, que teve seu cargo ocupado por Hernán Crespo. Sob o comando do técnico argentino, o São Paulo venceu duas, empatou uma e perdeu outra. Todas as partidas válidas pelo Campeonato Paulista – que está paralisado por conta das restrições do governo paulistano.

Foto: Thiago Ribeiro/Agif



Além de aguardar o retorno do futebol, o São Paulo também quer promover estreias e reestreias. Contratados para esta temporada, Éder, Miranda, William e Orejuela ainda não entraram em campo com a camisa tricolor. Porém já foram apresentados. O que não aconteceu ainda com Martín Benitez. O meia ex-Vasco não pôde oficializado no Soberano por conta de sua documentação.

Conforme noticiado pelo ge.com, o argentino aguarda o restante dos seus documentos para, enfim, ser confirmado como jogador do São Paulo. Internamente, dizem que a única coisa que falta para compôr a papelada é o certificado de transferência expedido pela AFA, a associação argentina de futebol. Assim que isso foi conseguido, Benitez será anunciado.

Semana que vem, o Benítez vai completar 1 mês treinando no São Paulo e ainda não foi anunciado. O primeiro treino dele foi no dia 17 de março — Diário SPFC (@diario_spfc)

April 5, 2021





O atleta está há três semanas no clube depois de deixar o Vasco, que não conseguiu prorrogar seu empréstimo junto ao Independiente (ARG). Apesar da queda do time carioca e do baixo desempenho da equipe. Martín Benitez se destacou ao lado de Germán Cano e chamou atenção de outros clubes brasileiros, mas o São Paulo levou a melhor.