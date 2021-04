Sonho de brasileiros e do Boca Juniors, Cavani abre negociações por renovação de contrato com Manchester United

O nome de Edinson Cavani tem mexido e muito recentemente com o imaginário do torcedor brasileiro. O badalado centroavante uruguaio é colocado nos últimos meses como possível reforço dos gigantes da América do Sul, mas as negociações nunca passaram de consultas.

E parece que uma futura negociação deve ficar ainda mais distante. O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao atleta que foi aberta nos últimos dias uma negociação pela renovação de contrato por mais um ano de Cavani com o clube inglês. O atual vínculo vai até o final de 2021.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Nas últimas semanas, o próprio pai do craque uruguaio, em entrevista à TyC Sports, afirmou que o uruguaio planejava deixar a Europa ao fim do contrato com o Manchester United. E o destino caminhava para ser o Boca Juniors.

O ESPN.com.br acompanha de perto o que pensa o estafe de Cavani para a sequência da temporada. A reportagem apurou que o uruguaio gosta do Manchester United, mas que não descartava também um retorno para a América do Sul no futuro próximo.

play 0:48 Técnico do Manchester City concedeu entrevista exclusiva a Natalie Gedra, correspondente dos canais ESPN na Inglaterra

O ESPN.com.br apurou na época, no entanto, que equipes uruguaias, por exemplo, não têm condições de pagar o salário de Cavani. Por outro lado, equipes argentinas e brasileiras, além de times do Estados Unidos que disputam a MLS, têm grande interesse no uruguaio, e o próprio atacante não descarta uma nova mudança na carreira.

A reportagem apurou ainda que o estafe do atacante sabe que equipes como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, que detêm saúde financeira estável, podem ser destinos viáveis no futuro. Por outro lado, Cavani não vê com bons olhos uma ida ao futebol chinês, por exemplo.