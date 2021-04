Tierry comprou uma mansão para presentear a mãe no Dia das Mães no condomínio Alphaville, em Salvador. O cantor está passando uns dias na capital baiana para ajudar a mãe a receber os móveis da nova casa.

Atualmente, Tierry está morando sozinho em um flat, mas a ideia é que ele vá morar com a mãe na casa nova. Ou seja, casamento com Gabi Martins por enquanto. Ela segue morando com os pais em Belo Horizonte.