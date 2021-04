Sonny Boy: criador de One-Punch man anuncia novo anime de sci-fi

O diretor Shingo Natsume, responsável por One-Punch Man, ACCA: 13-Territory Inspection Dept. e Space Dandy, está retornando ao lado do Studio Madhouse com um anime para a TV. Com produção original, o sci-fi, intitulado Sonny Boy está previsto para estrear ainda este ano.

(Madhouse/Reprodução)Fonte: Madhouse

O drama de ficção científica gira em torno de 36 meninos e meninas. Em agosto, no meio de umas férias de verão, o estudante Nagara, do terceiro ano do ensino fundamental (no centro da imagem acima), a misteriosa estudante transferida Nozomi (à direita) e colegas de classe, como Mizuho (à esquerda) e Asakaze, são repentinamente transportados de suas tranquilas vidas diárias para uma escola à deriva, em uma dimensão alternativa. Eles devem sobreviver com os superpoderes que esse evento deu à eles.

Confira o trailer:

Sonny Boy: saiba mais sobre o anime de Shingo Natsume

Shigo Natsume criou a história e está dirigindo e escrevendo o anime no Studio Madhouse. Norifumi Kugai, que trabalhou em ACCA: 13-Territory Inspection Dept., está lidando com os designs de personagens baseados nos desenhos originais do artista de mangá e ilustrador Hisashi Euguchi (Perfect Blue, Roujin Z, Eiji, Stop! Hibari-kun, Mujin Wakusei Survive).

Além disso, Mari Fujino (Dororo), do Studio Pablo, é diretora de arte e Ken Hashimoto é o colorista. Inclusive, Akane Fushihara está atuando como diretora de composição de fotografia, enquanto Kashiko Kimura é o editor e Shoji Hata é o diretor de som.

Para a trilha sonora, o vocalista e guitarrista Kazunobu Mineta, da banda de rock Ging Nang Boyz, escreveu a música tema “Shonen Shojo” (Boys and Girls) especificamente para a obra. Ela pode ser ouvida no vídeo.

Embora não tenha sido revelado onde o anime será exibido, assim como uma data oficial de lançamento, é certo que Sonny Boy estreará ainda em 2021. Por isso, fique ligado para saber mais notícias!