Sony cria patente para IA que joga por você

Uma patente descoberta recentemente pela equipe do site SegmentNext revelou que a Sony está com planos de desenvolver uma inteligência artificial que seria capaz de jogar no lugar de qualquer pessoa.

De acordo com a patente, o sistema seria capaz de verificar o padrão do jogador ao ficar ligado durante as sessões de jogo. Partindo desse princípio, seria possível à inteligência assumir o lugar do jogador para tentar resolver um quebra-cabeça (caso isso aconteça, o avanço ficaria marcado como um progresso do jogador com ajuda da IA), fazer confrontos repetitivos em um RPG para subir de nível ou mesmo recorrer ao modo automático em uma partida multiplayer para ausências temporárias sem a necessidade de sair do jogo por completo.

Vale mencionar que a Sony ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, além do fato de que registrar uma ideia nem sempre significa que ela vai realmente sair do papel. Sendo assim, devemos esperar um pouco mais para ver o que vem por aí.