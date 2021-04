Sony pode estar desenvolvendo serviço concorrente ao Game Pass

Em vídeo postado no seu canal do YouTube, David Jaffe, criador de God of War e Twisted Metal, afirmou que a Sony está trabalhando em um concorrente à altura para o Xbox Game Pass, na tentativa de dar uma “resposta” à imensa popularidade que o serviço da Microsoft adquiriu nos últimos meses.

Em novembro de 2020, Jim Ryan, atual CEO da Sony, já havia mencionado a existência de uma estratégia em curso para atrair mais público por meio de um serviço de assinatura. No momento, o PlayStation conta apenas com a PS Now em disponibilidade limitada a alguns países, mas o empresário garantiu que ainda “há novidades por vir”.

Agora, após alguns meses sem mais notícias referentes a esse suposto lançamento, David Jaffe volta a dar mais pistas sobre o projeto, adiantando que um concorrente do Game Pass já vem sendo comentado há um bom tempo como um interesse antigo da Sony. Confira abaixo o vídeo e o trecho transcrito.

“O que posso dizer é que sei que eles estão fazendo algumas coisas porque conheço pessoas na Sony que me disseram que estão trabalhando em cima disso… Haverá uma resposta ao Game Pass”, disse. “Não sabemos o que é. Mas se Jim Ryan achar que a resposta adequada ao Game Pass é emular a compatibilidade com versões anteriores (jogos PS3, PS2, PS1) e também adicionar troféus, que é o que a patente sugere que eles farão, juntando com todos os filmes e fazendo um serviço de streaming, será excelente.”

Até o momento, nada foi oficialmente comentado pela empresa, então todas as informações divulgadas pelo ex-dev sênior da Sony devem ser tratadas como rumores.

