Sony vendeu 58 milhões de cópias de jogos first party em 2020

Não há dúvidas de que o que mais pode atrair alguém a querer um console específico são os jogos exclusivos prometidos para a plataforma. Nestes casos, não dá para negar que os jogos first-party são muito importantes no longo prazo e se a Nintendo não precisa se preocupar muito com isso por ter um catálogo vasto de franquias próprias há décadas, a Sony e a Microsoft estão correndo atrás de algo parecido há algum tempo.

Felizmente para os fãs dos consoles da linha PlayStation, o empenho da Sony está dando muito certo ultimamente. A empresa relatou que no ano fiscal passado (que foi de abril de 2020 até o final de março de 2021), cerca de 58,4 milhões dos jogos vendidos para o PS4 e PS5 foram títulos first-party. Isso é nada menos do que 17% do total de games vendidos nesse console, que foi de 338,9 milhões de cópias.

A surpresa não é tão grande assim quando nos lembramos dos jogos dos estúdios pertencentes à Sony que foram lançados durante o ano fiscal de 2020. A lista inclui Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ou seja, só títulos de peso.

A expectativa da companhia é obter um lucro ainda maior durante o ano fiscal atual (que acaba em março de 2022), sendo que alguns dos exclusivos confirmados para esse período são Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West, que apesar de não serem tão aguardos como os que citamos previamente, ainda devem fazer um grande sucesso.

É claro que a Microsoft não planeja ficar muito para trás nesta luta, já que a recente aquisição do grupo Zenimax aumentou bastante o seu catálogo de games first-party, incluindo as franquias The Elder Scrolls, Fallout, The Evil Within, Doom, Prey, Dishonored e Wolfenstein. Só resta ver quem vai conseguir se destacar mais nos próximos meses!