Sormani corneta Arrascaeta e recebe invertida de peso do meia: “63kg de alcatra limpinha”; Nação tira onda do momento nas redes

Nos últimos dias, o lateral-esquerdo Matías Viña, do Palmeiras, concedeu entrevista à rádio uruguaia Rádio Sport890 em que rasgou elogios ao compatriota Arrascaeta. O camisa 17 do Verdão – considerado o melhor lateral da posição da última Libertadores – deixou a rivalidade com o Flamengo de lado e tratou de exaltar o meia, que é um dos mais identificados com a Nação em todo Brasil.









“Para mim, Arrascaeta é o melhor jogador atuando no Brasil. Depois há muitos jogadores, vários. Agora, falando pessoalmente o futebol brasileiro e escolhendo por posição, o melhor goleiro é Weverton, o zagueiro é o Gustavo Gómez. Meio de campo é Arrascaeta. E, no ataque, tenho muitas dúvidas, não consigo dizer um”, disse Viña.

Com moral no futebol brasileiro e no Flamengo, Arrascaeta tem sido destaque entre os compatriotas. Em outubro, o camisa 14 recebeu o prêmio de melhor atleta do Uruguai na temporada 2019-20, entregue pela Associação de Jornalistas Esportivos do Uruguai. Por isso, o presidente Rodolfo Landim acena valorizar o craque rubro-negro em breve.

Arrascaeta tem contrato no Fla até 2023 e é um dos mais identificados com a Nação (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)



A reportagem do Bolavip Brasil informa que o Flamengo projeta colocar Arrasca em um ‘patamá’ ainda mais elevado, ficando atrás apenas de Gabigol como um dos jogadores mais bem pagos do elenco de Rogério Ceni. Vale lembrar que o meia de 25 anos tem contrato até dezembro de 2023.

Mas há quem não se convença sobre o desempenho de Arrasca, destaque do Flamengo nas últimas duas temporadas. Em participação no programa Bate-Bola Debate desta segunda-feira (05), o comentarista Fábio Sormani levantou dúvidas sobre o potencial do uruguaio. A declaração repercutiu em redes sociais, e o próprio jogador respondeu no Twitter.

63kg de alcatra limpinha meu amigo ���� — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA)

April 5, 2021





“Se você for no Rio de Janeiro e falar que o Arrascaeta é o melhor jogador do planeta, o torcedor vai achar que é verdade. Eu acho que o Arrascaeta é muito bom, mas não é o jogador que a torcida do Flamengo acha que ele é. Ele não se firmou até agora nem na seleção do Uruguai, pode ser que ele venha a ser, é claro, mas analiso o momento. Ele tem potencial para jogar mais? Não sei. Nunca despertou, por exemplo, o interesse de um time europeu. Nem da periferia da Europa ele arranca suspiro. Será que ele é tudo isso que a gente acha? Acho ele muito bom, mas é o mundo flamenguista que acha ele isso tudo. Ele não é”, analisou Sormani.

Em meio a essa declaração, o camisa 14 do Flamengo respondeu à publicação do portal Futebol Info, na qual publicaram a menção do jornalista. Em tom irônico, o uruguaio respondeu: “63kg de alcatra limpinha meu amigo”, seguido de carinhas dando gargalhadas. Obviamente que os torcedores flamenguistas ficaram ouriçadas com a invertida do uruguaio.

Pelo Flamengo, onde está desde 2019, Arrascaeta já conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro, além de Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.