Sormani esnoba o Flamengo e faz comparação com o Santos: “Não existe”; torcida flamenguista se revolta

Fábio Sormani é um jornalista muito polêmico, desde os tempos do programa Fox Sports Rádio e continua com declarações que rendem repercussão na web. Desta vez, o comentarista irritou a torcida flamenguista ao fazer uma comparação com o Santos e falar que o clube carioca não tem nenhuma tradição na Copa Libertadores da América.









“Se você colocasse esse time do Flamengo com a camisa do Santos, eu diria: ‘Esse time pode ser campeão’. Com a camisa do Flamengo, eu já não sei, porque o Flamengo não tem camisa para jogar Libertadores. A história mostra isso”, disse.

A citação é claro não repercutiu nada bem no lado do Mengão e muitos torcedores estão criticando o jornalista. Não satisfeito, Sormani continuou falando sobre o assunto e colocou ainda mais ‘lenha’ na treta que anda causando um alvoroço na web.

“Até este momento, o Flamengo não tem histórico nenhum na Libertadores, nenhum. Não existe, não existe. O Flamengo só chegou em duas finais e ganhou as duas”, completou o comentarista dos canais “Disney”.

Com duas Libertadores conquistadas, o último título do Fla na competição aconteceu em 2019. Já o Santos, que é tri da América, conquistou a última vez em 2011, nos tempos de Neymar e Ganso, que estavam jogando muita bola.