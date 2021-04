Sormani lista 5 jogadores do Flamengo que o Palmeiras ‘não tem’ e opina sobre Libertadores

O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, enquanto o Flamengo ganhou a disputa continental de 2019 e é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. Mas para Fábio Sormani há uma diferença enorme entre os dois times a favor dos cariocas.

E para o jornalista da ESPN Brasil, a razão é simples e óbvia: a equipe rubro-negra conta com cinco jogadores decisivos, coisa que, para ele, o rival alviverde não tem.

“O Flamengo tem peças que definem um jogo que o Palmeiras não tem”, afirmou.

Sormani discorreu sobre o assunto no programa BB Debate ao comentar sobre um possível ‘grupo da morte’ da Libertadores, após a definição dos potes para o sorteio que acontecerá na próxima sexta-feira (9), às 13h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo do FOX Sports e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br.

Para o comentarista, este diferencial o faz, inclusive, duvidar do Palmeiras caso o time caia em uma chave forte, por exemplo, com Grêmio, LDU-EQU e Vélez Sarsfield-ARG, citada como possibilidade no programa.

“Não sei se classifica! A falta de regularidade do Palmeiras é que me deixa com o pé atrás”, justificou Sormani, que deixou claro que também não viu no Flamengo esta regularidade na temporada passada.

No entanto, ele entende que são casos diferentes. E justificou: “Não dá para você confrontar no papel o time do Flamengo com o time do Palmeiras.”

Sormani, por fim, listou o quinteto que, para ele, pode definir um jogo a qualquer momento para o time carioca, o que não vê no Palmeiras.

“O Palmeiras não tem um Bruno Henrique, o Palmeiras não tem um Gabriel [Gabigol], o Palmeiras não tem um Arrascaeta, o Palmeiras não tem um Éverton Ribeiro, e o Palmeiras não tem um Gerson.”