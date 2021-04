‘Sorte de Son que teve um pai melhor que Solskjaer’

O técnico do Tottenham, José Mourinho, se irritou com uma frase do comandante do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, e rebateu o norueguês em sua coletiva após a derrota por 3 a 1 para os Red Devils, neste domingo, pela Premier League.

A discussão foi iniciada quando Solskjaer reclamou, em entrevista à Sky Sports, da maneira como o atacante Son Heung-min, dos Spurs, reclamou insistentemente com o árbitro durante a partida.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Eu gostaria de dizer que se meu filho ficasse igual ao Son, reclamando perto de mim por três minutos, e ainda juntasse mais 10 amigos dele ao redor (para reclamar junto), ele não iria receber nenhuma comida no jantar”, afirmou o comandante dos “Diabos Vermelhos”.

Mourinho, por sua vez, não gostou nada e fez críticas severas a Solskjaer, dizendo inclusive que ele havia dado um péssimo exemplo de como criar filhos.

“Quero dizer uma coisa: estou muito, muito surpreso com os comentários que Ole (Gunnar Solskjaer) fez sobre Son. Se fosse eu dizendo que o jogador A, B ou C de outro clube iria ficar sem jantar ou qualquer coisa do gênero, qual seria a reação das pessoas?”, questionou.

“Isso é triste, muito triste. Acho muito triste vocês não me perguntarem sobre isso também. É muito triste que vocês não tenham a mesma honestidade moral no jeito que me tratam e no jeito que tratam os outros”, seguiu.

José Mourinho durante jogo entre Tottenham e Manchester United EFE

“Só quero dizer uma coisa: Son tem sorte na vida que seu pai é uma pessoa melhor que Ole, porque eu acho que um pai, e eu sou pai, tem que sempre dar comida às crianças, não importando o que elas façam”, argumentou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Se você tiver que roubar para dar de comer às suas crianças, você rouba. Eu estou muito, muito decepcionado, e inclusive já disse ao Ole o que eu achei de seus comentários”, completou.

Em sua coletiva, o técnico do Manchester United disse que foi mal interpretado.

“Às vezes, as palavras são ditas simplesmente por dizer. Mas o mais importante é que eu e Mourinho somos bons colegas e amigos. Antes, durante e depois do jogo, por ocorrer alguma discussão, mas temos muito respeito um pelo outro, é esse é o ponto central”, opinou.





“Muitas vezes as palavras não querem dizer nada. Mas claro que há uma coisa ou outra que eu poderia ter evitado dizer”, finalizou.