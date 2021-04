Sorteio define confrontos da terceira fase da Copa do Brasil; confira todos os jogos

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil estão definidos. Em sorteio realizado no auditório da CBF, na tarde desta sexta-feira, os 32 clubes participantes conheceram os adversários na última fase antes das oitavas de final. Destaque para o duelo carioca Vasco x Boavista e o clássico estadual entre Ceará e Fortaleza.

Além do clássico cearense, haverá outros dois confrontos entre clubes da Série A do Brasileirão: Fluminense x Red Bull Bragantino e Corinthians x Atlético-GO.

+ Confira a tabela completa da Copa do Brasil

Além dos 20 classificados da fases anteriores, a terceira fase da Copa do Brasil terá a adição de 12 novos clubes: os oito classificados para a Libertadores, o 9º colocado do Brasileirão-2020 e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. As equipes participantes foram divididas em dois potes com base no desempenho do Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Ao todo, serão 16 confrontos. As equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta, sem o critério do gol qualificado. Os jogos estão previstos para as semanas de 2 e 9 de junho, mas a CBF ainda confirmará oficialmente datas e horários.

Os 32 clubes ganham R$ 1,7 milhão em cotas por participar desta fase da competição. Os times que avançarem às oitavas de final terão direito a mais R$ 2,7 milhões. Nas oitavas de final, haverá outro sorteio para definir os confrontos.

Confira todos os duelos da terceira fase:

– Santos x Cianorte

– Bahia x Vila Nova

– Palmeiras x CRB

– São Paulo x 4 de Julho

– Fluminense x Red Bull Bragantino

– Ceará x Fortaleza

– Grêmio x Brasiliense

– América-MG x Criciúma

– Athletico-PR x Avaí

– Atlético-MG x Remo

– Corinthians x Atlético-GO

– Internacional x Vitória

– Cruzeiro x Juazeirense

– Chapecoense x ABC

– Flamengo x Coritiba

– Vasco x Boavista

Confira a divisão dos potes:

Pote 1: Athletico Paranaense, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Pote 2: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória.