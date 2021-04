Sorteio dos grupos da Libertadores acontece nesta sexta-feira (9); veja as possibilidades

Está chegando a hora! Nesta sexta-feira (9), a CONMEBOL fará o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2021. Quatro vagas, que serão definidas semana que vem, ainda estão em aberto: os times que estão na terceira fase da competição realizam a partida de ida neste meio de semana.

Estes são os potes do sorteio (Foto: Reprodução/Instagram/CONMEBOL)



O sorteio tem quatro potes de oito equipes. Os primeiros que serão sorteados são os cabeças-de-chave: Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional-URU, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia e São Paulo. No Pote 2, estão os seguintes times: Defensa y Justicia, Internacional, Atlético-MG, Independiente Santa Fe, Racing, LDU, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.

No Pote 3, há apenas dois campeões da competição: Vélez Sarsfield e Argentinos Juniors. O restante dos times é formado por Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario e Deportivo Táchira. Por fim, no último pote, faltam algumas definições. Estão confirmados Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready e Rentistas.

As vagas em aberto, por conta da pré-Libertadores, vêm dos seguintes confrontos: Libertad x Atlético Nacional, Independiente del Valle x Grêmio, Bolívar x Junior Barranquilla e San Lorenzo x Santos. Equipes do mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, a não ser que venham das fases preliminares do torneio.