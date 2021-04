Sorteio fase de grupos da Libertadores: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ON LINE do tao esperado sorteio da fase de grupos da Libertadores na sede da Conmebol | Futebol AO VIVO 

Nesta sexta-feira (9), a 13h, será realizado o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, em Luque, no Paraguai. A competição está na terceira fase preliminar. A transmissão será feita pelos canais da TV fechada ESPN e Fox Sports e pela página oficial da Conmebol no Facebook.

Ao todo disputam o troféu do torneio 32 equipes, que são divididas em quatro potes com oito times cada. No sorteio desta sexta-feira, será definido as oito chaves com quatro times que irão disputar a fase de grupos da competição.

Confira os potes e os cabeça de chave para o sorteio:

Pote 1

Palmeiras / River Plate (ARG) / Boca Juniors (ARG) / Nacional (URU) / Flamengo / Cerro Porteño (PAR) / Olimpia (PAR) / São Paulo

Pote 2

Inter / Atlético-MG / Independiente Santa Fé (COL) / Racing (ARG) / LDU (EQU) / Universidad Católica (CHI) / Barcelona (EQU) / Defensa Y Justicia (ARG)

Pote 3

Vélez Sarsfield (ARG) / Sporting Cristal (PER) / América de Cali (COL) / Fluminense / The Strongest (BOL) / Universitario (PER) / Deportivo Táchira (VEN) / Argentinos Juniors (ARG)

Pote 4

Deportivo La Guaira (VEN) / Unión La Calera (CHI) / Always Ready (BOL) / Rentistas (URU) / G1 (Libertad ou Atlético Nacional) / G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle) / G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla) / G4 (Santos ou San Lorenzo)

Sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores: acompanhe em tempo real conosco:

Em breve vai começar o sorteio, e você vai ficar pro dentro de cada definição EM TEMPO REAL aqui conosco!