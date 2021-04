Sorteio põe frente a frente Fortaleza e Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil; torcidas lamentam portões fechados no Clássico Rei

O sorteio da Copa do Brasil realizado nessa sexta-feira (23) reservou fortes emoções para os torcedores de Fortaleza e Ceará. Os maiores rivais se enfrentarão na terceira fase da competição mais democrática do Brasil e apenas um seguirá o seu caminho e sonhando com o inédito título.

O regulamento da competição prevê jogos de ida e volta sem gol qualificado, o famoso gol fora de casa. Em caso de igualdade nos duelos, a decisão da vaga será feita nos pênaltis. A equipe que estiver classificada terá um novo sorteio na fase seguinte, dessa vez sem potes e sem restrição de confrontos.

Confira todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil:

Santos x Cianorte

Bahia x Vila Nova

Palmeiras x CRB

São Paulo x 4 de Julho/PI

Fluminense x Bragantino

Ceará x Fortaleza

Grêmio x Brasiliense

América/MG x Criciúma

Clássico Rei será um dos grandes confrontos da terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Kely Pereira/AGIF)



Athletico/PR x Avaí

Atlético/MG x Remo

Corinthians x Atlético/GO

Internacional x Vitória

Cruzeiro x Juazeirense

Chapecoense x ABC

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista

Os jogos entre Ceará x Fortaleza acontecerão no mês de junho, ainda em datas e horários a confirmar. Nas redes sociais, além de ansiosos, os torcedores lamentaram muito a pandemia do novo Coronavírus, que impedirá todos de lotarem o Castelão para ver os dois maiores clubes do estado frente a frente no Clássico Rei.