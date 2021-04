Soteldo, do Santos, chega ao Brasil após 10 dias de atraso e problemas em voos

Yeferson Soteldo chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira. O meia-atacante do Santos saiu da Venezuela na tarde de quarta, passou no Panamá e aterrissou em São Paulo por volta de 1h.

Depois de duas tentativas frustradas em função do protocolo contra a covid-19, o jogador conseguiu voltar. Após a partida contra o Deportivo Lara pela Libertadores da América, o venezuelano foi liberado pela diretoria santista para permanecer no país natal. O retorno dele estava previsto para ocorrer no dia 21 e atrasou em 10 dias.

Soteldo passará por teste físico e de covid-19. O Santos treina quinta e sexta em Atibaia, folga sábado e viaja no domingo para enfrentar o San Lorenzo, na terça, pelo jogo de ida da terceira e última fase da Pré- Libertadores.