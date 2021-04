Soteldo manifesta desejo de deixar o Santos e diretoria define valor para liberação; Toronto FC seria o destino

O Santos tem a difícil missão de reverter um quadro caótico deixado pela antiga gestão. Sem poder contratar e com elenco abaixo dos rivais (seja de Libertadores ou Brasileirão), o Peixe aposta – mais uma vez – em sua base para buscar os resultados. Sob o comando de Ariel Holan, o Alvinegro tenta deixar para trás a imagem de equipe desorganizada.









Fora de campo, a nova diretoria também tem a missão de reorganizar o clube administrativamente. O início de trabalho de ambos os seguimentos tem sido satisfatório para a maioria dos torcedores. Apesar da direção estar conseguindo contornar alguns problemas, a comissão técnica encontra dificuldades para implantar sua filosofia.

Foto: Andre Penner – Pool/Getty Images



Em meio aos problemas diversos, o Peixe encara mais um, que é a permanência de jogadores considerados importantes, como é o caso de Soteldo. Nos últimos dias, o Toronto FC, do Canadá, mas que joga a Major League Soccer (MLS) – liga de futebol norte-americana, fez uma proposta pelo camisa 10 e a oferta chegou até a diretoria alvinegra.

De acordo com informações do site ‘A Tribuna‘, o desejo dos canadenses mexeu com a cabeça do venezuelano. O Santos, por sua vez, não gostou da primeira proposta de U$ 6 milhões (R$ 33,4 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador. A contraproposta do Peixe é de U$ 8 milhões (R$ 43 milhões) pela mesma porcentagem.

Santos sem Sanchez, soteldo e Kaio Jorge. — SKOL BEATS AZUL (@ewerton_Silva12)

April 23, 2021





No entanto, se o Toronto chegar até U$ 7,5 milhões (R$ 41 milhões), o clube da Baixada Santista libera o jogador. A ideia da diretoria é quitar o débito com o Huachipato, do Chile, ex-clube de Soteldo e se livrar do bloqueio da Fifa, que impede o Peixe de contratar. Ao que diz respeito a Soteldo, o atleta se animou com a possibilidade e não se opõe ao acordo.