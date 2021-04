Soteldo participa normalmente do último treino do Santos antes de jogo pela Libertadores

Um dos principais jogadores do Santos, o meia-atacante Soteldo treinou normalmente nesta segunda-feira (5) e deve estar à disposição do técnico Ariel Holan na partida desta terça-feira (6), diante do San Lorenzo. Depois do duelo contra o Deportivo Lara, o camisa 10 ficou na Venezuela e teve dificuldades para retornar ao Brasil.









O atraso fez com que Soteldo atrasasse a sua reapresentação ao elenco em dez dias, ficando de fora das semanas de preparação para a partida da Libertadores. No treino de hoje, ele participou das atividades físicas e táticas, demonstrando totais condições de estar em campo amanhã.

No entanto, em função do período longe do grupo, é provável que Holan o escale entre os reservas no Nuevo Gasómetro. O argentino tem três opções para a posição. O favorito para iniciar a partida é Ângelo, garoto de apenas 16 anos. Além de Soteldo, outro que pode pintar entre os titulares é Lucas Braga.

No restante da equipe, Holan deve escalar um meio-campo diferente do que vem jogando. Titular, Alison seguirá posicionado à frente da zaga. Porém, em função de uma lesão grave no joelho de Sandry, o mais cotado para iniciar é Vinícius Balieiro. Gabriel Pirani deve completar o meio-campo.

A partida de amanhã é a primeira entre as duas diante do San Lorenzo, que valem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Na sexta-feira, o Santos saberá em qual grupo pode cair caso se classifique.