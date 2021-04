Soteldo participa sem restrições do último treino antes do jogo contra o San Lorenzo

Nesta segunda-feira, o Santos realizou o último treino antes de enfrentar o San Lorenzo, na terça-feira, às 21h30, na partida de ida da terceira fase da Libertadores. A atividade comandada por Ariel Holan foi realizada no CT do River Plate, em Buenos Aires.

Soteldo, que ficou “preso” na Venezuela e atrasou seu retorno em dez dias, participou normalmente no treino do Santos nesta tarde. O camisa 10 esteve ao lado dos seus companheiros durante todas as atividades físicas e táticas, mostrando que tem totais condições de jogo.

Dessa forma, sua escalação na partida contra o San Lorenzo depende única e exclusivamente de Holan. Soteldo disputa a vaga pelo lado esquerdo do ataque do Peixe com Ângelo e Lucas Braga, que vêm treinando regularmente há mais tempo do que o venezuelano.

A provável escalação do Santos para o jogo desta terça-feira tem: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Pirani; Marinho, Ângelo (Lucas Braga ou Soteldo) e Marcos Leonardo.

Depois de enfrentar o San Lorenzo, o Peixe retorna para o Brasil horas após o apito final. A partida de volta contra os argentinos acontecerá na terça-feira que vem, às 21h30, no Mané Garrincha.