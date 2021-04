Soteldo publica carta emocionante de despedida; veja

Nesta terça-feira, o venezuelano Yeferson Soteldo utilizou as redes sociais para publicar um vídeo se despedindo do Santos. No post, aparecem algumas imagens da passagem do atacante pelo clube, enquanto lê uma carta e mostra a tatuagem que fez em homenagem ao alvinegro praiano.

O camisa 10 segue rumo ao Toronto, do Canadá. Entre outras razões, o que o motivou foi a questão financeira do Peixe, que estava impedido de contratar por não ter conseguido pagar seu passe. Entretanto, o carinho do atleta com o clube e a torcida é enorme, e foi eternizado em sua pele.

Ao todo, Soteldo disputou 104 jogos com a camisa do Santos, tendo marcado 20 gols. Ao lado de Marinho, era considerado o principal jogador do atual elenco e um dos grandes responsáveis pela grande campanha na Libertadores de 2020, da qual o time da Vila foi vice-campeão.

Confira a carta de despedida de Soteldo

“Foram dois anos e meio. Mais precisamente 830 dias desde que a camisa do Santos passou a ser minha segunda pele. Como já sabem, hoje faz parte da minha primeira. Antes de chegar e assinar meu contrato, sabia exatamente do que o clube precisava. Não é tão difícil assim, não é mesmo? Quem conhece o time de Neymar, Pelé e tantos outros que fizeram história? Quem não sabe que esse é o maior time brasileiro do mundo? Para mim foi uma honra e um desafio.

Cheguei e fui apresentado com a 10. Por Deus, a 10 do Rei. Ninguém acreditava que fosse dar certo. Você lembra? Falavam da minha altura, do meu país, de tudo. Só não falavam que eu tinha confiança total em mim mesmo. Hoje saio com a certeza de que deixei tudo nas 104 vezes que vesti essa camisa como se fosse minha pele.

Mas você sabe melhor do que ninguém que nesse tempo não foi só de alegrias. O clube não vive seu melhor momento. Mas eu sei que é só uma fase, e logo virão as vitórias e títulos que você merece. E quando isso acontece, eu estarei entre vocês. Orgulhoso de toda a dedicação que tive com o Santos. E no meu novo papel de torcedor. O que está na pele é para sempre.

Uma vez ouvi uma frase mais ou menos assim: Quando você luta para se agarrar a alguém, essa pessoa se vai. Quando você decide deixar ela partir, ela fica. Deixo o Santos, mas sei que ele nunca me deixará. Ele estará gravado sempre na minha carreira, na minha vida e na minha pele”.