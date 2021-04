Soteldo quer ser vendido pelo Santos, que tem também outra proposta da MLS

O Santos tem despertado o interesse de clubes da MLS. O clube recebeu nos últimos dias duas propostas: a primeira por Soteldo, do Toronto FC e a segunda por Gabriel Pirani, do Vancouver Whitecaps.

Os valores da negociação do venezuelano estão na casa dos 6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 33,1 milhões. Por Pirani, o Peixe recebeu a oferta de 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem (o clube detém 100%).

Diferentemente de Soteldo, o jovem de 19 anos já tem renovação de contrato encaminhada, e, segundo apurou a Gazeta Esportiva, as discussões iniciais tratam de uma extensão de cinco anos. Atualmente, o vínculo contratual de Pirani com o Santos vai até dezembro de 2022.

Já o destino do venezuelano deve ser outro. O atacante já admitiu a vonta de deixar o Brasil rumo ao Canadá.

“O clube está passando por uma situação econômica muito crítica. A oferta que veio do Toronto FC é muito boa para o clube, vai ajudar a sanar dívidas e também vai garantir o meu futuro e o da minha família. Tenho três filhos. O mundo e o futebol mudaram por causa da pandemia. Enquanto em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, dezenas de clubes estão falindo, veio uma oferta da MLS que não posso recusar”, declarou o camisa 10 em entrevista ao Globo Esporte.

Para o Peixe, apesar da perda técnica, a venda do venezuelano seria um bom negócio. O clube está impedido de contratar jogadores e vive uma grave crise financeira, que poderia começar a ser resolvida com o recebimento deste dinheiro. Entretanto, o clube precisa convencer o Huachipato, do Chile, a aceitar a oferta. O clube detém 50% dos direitos do atleta e exige mais para fechar negócio.

“Espero que os clubes que detêm meus direitos esportivos e econômicos cheguem a um acordo e a uma solução em breve. Peço de coração para resolverem logo as diferenças, para o bem de todos e da minha família. Estou animado para jogar pelo Toronto FC. Eles contam comigo para brigar por tudo e ser um dos jogadores da franquia. O Canadá é um país lindo, e a MLS cresceu de forma impressionante. Tenho certeza de que muito em breve será uma das ligas mais poderosas do mundo”, comentou o jogador.

Apesar de já falar sobre sua saída abertamente, Soteldo segue à disposição de Ariel Holan no Santos. Até que tudo se resolva, técnico argentino conta com um de seus principais jogadores, que também se mostrou inteiramente focado em dar seu melhor nos últimos dias na Vila Belmiro.

“Enquanto isso, vou continuar a dar o melhor de mim ao Santos em todos os jogos e treinos. Que ninguém duvide disso. Vou amar e agradecer ao Peixe durante toda minha vida. Passei dois anos e meio maravilhosos aqui. Foi um sonho. Usar com responsabilidade a 10 do Rei (Pelé), jogar em um estádio lendário, sentir o amor da torcida do Santos… Passamos por belos momentos, como jogar a final da Libertadores, e outros muito difíceis, como passar meses com incertezas para cobrar e acumular dívidas. Mas o amor pelo clube e por esta camisa sempre esteve acima de tudo”.