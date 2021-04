Soteldo revela o desejo de ser negociado pelo Santos com o Toronto

O atacante Soteldo afirmou que deseja trocar o Santos pelo Toronto FC, do Canadá. O clube, que disputa a Major League Soccer, fez uma oferta de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) por 75% do jogador e o Peixe negocia um acordo com o Huachipato para a transferência.

– A oferta que veio do Toronto é muito boa para o clube, vai ajudar a sanar as dívidas e também vai garantir o meu futuro e da minha família. Tenho três filhos. O mundo e o futebol mudaram pela pandemia. Enquanto muitas partes do mundo, inclusive a Europa, muitos clubes estão falindo, veio uma proposta da MLS que não posso recusar – afirmou o jogador, em entrevista ao Ge.com.

No ano passado, Soteldo teve uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, de US$ 7 milhões. O Santos chegou a aceitar a proposta, o jogador se despediu, foi homenageado com a braçadeira de capitão, mas depois desistiu da proposta do time saudita.

Em 2017, o então presidente José Carlos Peres chegou a comentar de uma proposta do Atlanta United, também da MLS, de US$ 17 milhões pelo jogador, mas o assunto não avançou.

Soteldo não está relacionado para a partida desta sexta-feira, diante do Novorizontino, pelo Paulistão. O Santos tenta chegar a um acordo com o Toronto e com o Huachipato para selar a transferência. O Peixe tem os direitos federativos e divide com o time chileno os direitos econômicos sobre o jogador. No entanto, como não pagou o valor pelos seus 50%, o Santos tem uma dívida com o time chileno que hoje está em cerca de US$ 4,5 milhões.

– Espero que os clubes que detêm meus direitos esportivos e econômicos cheguem a um acordo e a uma solução em breve. Peço de coração para resolverem logo as diferenças, para o bem de todos e da minha família – afirmou Soteldo ao GE.com.