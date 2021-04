Soteldo volta a Santos, faz teste e vive a expectativa de enfrentar o San Lorenzo

Yeferson Soteldo chegou a Santos na madrugada desta quinta-feira e vive a expectativa de enfrentar o San Lorenzo (ARG) na próxima terça, em Buenos Aires, pela partida de ida da terceira e última fase da Pré-Libertadores da América.

Soteldo esteve na Venezuela por 17 dias e encontrou problemas para voltar ao Brasil depois do jogo contra o Deportivo Lara no dia 16 e uma folga de cinco dias. Foram duas tentativas frustradas e, na terceira, ele retornou com escala no Panamá.

Foto:Divulgação/Santos

O camisa 10 fará teste de covid-19 nesta quinta-feira e aguarda pelo resultado enquanto treina em casa sob supervisão do clube. O meia-atacante manteve a forma física durante o período em seu país natal e se vê em boas condições.

Se não puder treinar nesta sexta em Atibaia, Soteldo deve trabalhar com o grupo no domingo, horas antes da viagem para Buenos Aires. O elenco folga no sábado. E a decisão sobre a participação do atleta diante do San Lorenzo será do técnico Ariel Holan.