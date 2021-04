‘Sou a mesma do primeiro dia’ · .

Juliette Freire rebateu uma confissão de Fiuk no BBB21. Na madrugada desta quarta-feira (7), o cantor afirmou que, até pouco tempo atrás, desconfiava das atitudes da advogada, mas ela ironizou a afirmação. “Eu sou a mesma desde o primeiro dia aqui”, disse a paraibana.

A dupla relembrou os dois primeiros dias de confinamento, quando estavam na casa extra com o grupo dos seis imunes, e Fiuk mencionou as brincadeiras de Juliette dando em cima dele. “Se minha paquera fosse verdade, quando eu chegasse aqui, não ia sair do teu pé”, disse a maquiadora.

“E a gente não teria falado o tanto de besteira que a gente falou”, concordou o ator. “Você é doido. Acha que eu ia paquerar alguém e no primeiro dia já falar que queria ter filho? Aí é que eu nunca ia ter”, explicou a advogada.

“Eu desconfiei até pouco tempo atrás”, admitiu o filho de Fábio Jr. “Pois é, no primeiro dia e eu continuo igualzinha. E você ainda desconfia?”, questionou a maquiadora. “Não, mas agora eu mudei já”, se redimiu o cantor.

“É até engraçado ver Juliette e Fiuk conversando”, comentou Camilla de Lucas, que estava passando por eles. “Gostei, podem continuar”, pediu ela.

