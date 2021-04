‘Sou bizarramente viciado em mulher’: ex de Pugliese desmente boatos de bissexualidade

Nesta terça-feira (20), o modelo Erasmo Viana respondeu uma série de perguntas dos seus seguidores no Instagram. A maioria delas abordavam a separação da influenciadora Gabriela Pugliese, com quem foi casado por x anos e planejava gravidez. O baiano aproveitou o momento para desmentir boatos sobre sua sexualidade.

“Você é bi?”, perguntou um dos seguidores. “Sou bizarramente viciado em mulher”, respondeu o baiano. Outra pergunta questionava se o relacionamento do modelo teria terminado por causa de um outro homem. “Hahahaha, até hoje dou risada dessa história. A galera é muito criativa”, disse Erasmo.

Além disso, os seguidores também tentaram conseguir alguma pista sobre o motivo do término do casal fitness. Tudo que se sabe até então é que Erasmo cometeu algum erro justamente no período que ele e Gabriela faziam tratamentos para engravidar.

“É verdade que você fez vasectomia e não contou para a Gabriela? Por isso acabou?”, questionou um internauta. “Nunca fiz vasectomia. Eu fiz varicocele, que é uma cirurgia com o objetivo de melhorar a fertilidade. Mais uma mentira cabeluda que criam”, respondeu o modelo.

Além disso, Erasmo também falou que aprendeu com e erro e desabafou sobre a exposição neste momento de divórcio. “As pessoas acham que preciso dar detalhes da minha vida pessoal. Independentemente de ser uma pessoa pública, existem assuntos que cabem somente a mim. Eu ainda acho que falei demais”, disse.