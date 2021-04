‘Sou o melhor que pode representar minha posição’

Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, resolveu seguir o exemplo de Kevin De Bruyne, do Manchester City, e dispensou os serviços de um empresário para renovar o contrato com o clube bávaro.

“É uma decisão consciente que tomei no ano passado. Decidi por mim mesmo que quero defender ainda mais meus valores e meus pontos de vista. Quero viver de acordo com minha responsabilidade pessoal. Também estou convencido de que sou o melhor que pode representar a minha posição perante os outros”, disse o alemão ao jornal “Bild”.

Os seus ex-agentes já haviam iniciado as primeiras conversas com o Bayern por ocasião da renovação do contrato, que vence em 2023. A partir de agora, o jogador será o responsável pelo acordo.

Ele quer chegar a um patamar salarial do nível de astros como Lewandowski, Müller e Neuer, algo em torno de 15 milhões de euros por temporada.