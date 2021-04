‘Sou uma mãe que denunciaria meu filho’, diz Luiza Brunet sobre violência doméstica · .

Vítima de violência doméstica, Luiza Brunet reforçou a importância de que estas agressões sejam denunciadas e que a sociedade mude a forma como trata as mulheres que passam por esta situação. Nesta quarta-feira (14), a modelo comentou sobre a temática e avisou: “Sou uma mãe que denunciaria meu filho”.

“Que exemplo posso dar para os meus filhos se não tomasse a atitude que tomei? Tem que quebrar o ciclo para que a Yasmin [Brunet] não suporte também violência, para que meu filho [Antonio Brunet] não faça isso com as suas mulheres. Falo para ele assim: ‘Se você agredir sua mulher, eu vou denunciar você’. Ele fala: ‘Não, mãe, pelo amor de Deus, já sei que não pode'”, disse a modelo em entrevista ao Saia Justa, do GNT.

Durante o bate-papo, Luiza reforçou este posicionamento: “Tá mais do que sabido que não pode, sou uma mãe que denunciaria meu filho caso ele fizesse qualquer coisa fora do padrão”.

“A violência doméstica é muito democrática. Demorei um pouco para tomar uma atitude, embora já tivesse sido agredida anteriormente. Quando fui agredida em Nova York, achei que ali era o momento de parar isso, pois estava em um crescente, estava me fazendo mal e me machucando de todas as formas”, desabafou a atriz.

“Comecei a revisitar minha história, por que estava nesse relacionamento se me considero uma mulher bacana, legal, honesta, todas as qualidades? Por que estou aturando isso em um relacionamento de quase cinco anos, maduro. Rompi esse relacionamento lá em Nova York, dentro do apartamento em que apanhei, ali acabou”, complementou a modelo.

Em 2016, Luiza acusou Lírio Parisotto de agressão. O caso ocorreu em Nova York (EUA) e, durante a briga, ela teve quatro costelas quebradas. No ano seguinte, o empresário foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele recorreu da decisão, mas perdeu novamente na segunda instância, em 2019. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do empresário.

Confira alguns trechos do programa:

