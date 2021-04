Soulan divulga 10 vagas de emprego no Paraná; veja cargos

A Soulan divulga novas oportunidades de emprego no Paraná. São diversas vagas de emprego temporárias concentradas na função de Assistente de Manutenção Predial. Veja todas as informações disponíveis para se candidatar a uma das chances com carteira assinada!

Soulan divulga novas vagas de emprego no Paraná

A Soulan está divulgando novas chances de emprego concentradas no cargo de Assistente de Manutenção Predial. No total, estão sendo ofertadas 10 oportunidades disponíveis no Paraná. As vagas são temporárias, com período de 90 dias, e contam com remuneração e alguns benefícios. Dentre eles, estão:

Assistência médica;

Seguro de vida;

Vale transporte;

Vale refeição;

Vale alimentação.

Os únicos requisitos para realizar a candidatura e participar do processo seletivo são: possuir experiência na função e disponibilidade para exercer as responsabilidades na escala 5×2, das 7h às 17h.

Quando adquirirem a vaga, as principais atividades dos aprovados serão realizar a manutenção predial, elétrica, pintura, marcenaria, instalações, reparos em diferentes materiais e ferramentas, entre outras tarefas relacionadas a função.

Como se inscrever

Os candidatos que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga de Assistente de Manutenção Predial, precisam entrar no site de participação, disponível aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

O Grupo Soulan divulga vagas e possui um legado de mais de 30 anos dentro do mercado e oferece ferramentas e serviços dentro do ramo de Recursos Humanos, sempre fornecendo as melhores soluções para sua clientela. Sua equipe profissional é especialista nos serviços prestados, trazendo diversas certificações para a corporação.

A corporação conta com seis unidades de operação em São Paulo, possui uma ampla rede de atendimento e, além disso, trabalha com mais de 400 parceiros internacionais. Para mais informações sobre a Soulan, acesse o site oficial.

