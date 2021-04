Gilberto está na área externa da casa do BBB21 chorando. O emparedado diz: “Força, vai dar tudo certo… Quatro vezes no Paredão. Está tudo certo“. Ele enxuga as lágrimas e segue para a academia. No local, o doutorando em Economia senta em um banco e chora mais ainda. “Está bom. Está tudo certo”, continua o pernambucano que não para de chorar. “Levanta a cabeça, vai dar tudo certo. Você viveu um sonho em 90 dias. Vai dar tudo certo“, Gilberto fala olhando para o espelho.