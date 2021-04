Sozinho, Gilberto desabafa no BBB21: ‘Quero imunizar o Arthur. Nunca imaginei’ | casa BBB

Sozinho do Quarto Cordel, Gilberto, que ganhou a Prova do Anjo Fanta Guaraná, deste sábado, 4/3, no BBB21, em dupla com Fiuk, fala olhando para o espelho. “Isso aqui é doido. Eu quero imunizar o Arthur. Quero dar a imunidade para o Arthur. Nunca imaginei, pelo amor de Deus. Onde é, no mundo, que eu poderia imaginar que eu ia me ver desejando imunizar o Arthur. Vamos lá… Pensa no seu discurso de Paredão. A minha vida sempre foi muito difícil… Calma… Não sei… Vou almoçar. Depois eu penso”, diz o doutorando em Economia.