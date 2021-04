Sozinho, Gilberto fala sobre vaga na Final do BBB21: ‘Pânico, medo de fazer qualquer besteira e perder’ | casa BBB

“Que sonho chegar na Final. Não sei se vou chegar, estou com medo de fazer besteira agora no Final. Não quero fazer besteira agora, faltando sete dias para acabar. Que medo dá. Dá pânico agora, mais do que no início. Mais do que no Paredão Falso da Carla. Tão perto, qualquer coisinha pode tirar a chance de chegar na Final. Pânico, medo de fazer qualquer besteira e perder a Final. Acho que vou para a semifinal. Acho que não vou para este Paredão. Mas para chegar na Final… é outro corre”, afirma o brother.