Enquanto os colegas de confinamento do BBB21 dormem, Gilberto faz uma reflexão no corredor da sala. “Eita, Gil do Vigor, cheguei no top 10. É difícil, viu. Eu tive que me proteger desde o início. Tive que jogar, meter a cara. Mas, quando gente se vê acuado, é quando a gente mais erra. Então, é fácil apontar para quem estava acuado desde o início em detrimento de quem estava só ‘safe’. Mas a gente vai até a Final”.