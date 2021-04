SP: 168 mil profissionais da educação se cadastraram para receber vacina

Em somente quatro dias, o site VacinaJá Educação, que cadastra professores e demais atuantes da área da educação de São Paulo, recebeu mais de 168 mil inscrições.

A plataforma foi criada pelo Governo Estadual para organizar a vacinação desses profissionais, que podem trabalhar nas redes estadual, municipal, particular e federal. Ou seja, todos que se credenciarem receberão a vacina contra o novo coronavírus em caráter de prioridade.

Vale dizer que não só os professores serão imunizados, como também trabalhadores em funções administrativas e de serviços gerais, alimentação, segurança, cuidadores, educadores adjuntos, entre outros profissionais.

Deseja fazer o cadastro? Então você precisa entrar no site oficial do programa clicando aqui. Inclua no campo determinado o número do seu CPF, nome completo e e-mail.

Logo após, um link chegará no e-mail que incluiu na inscrição para que você valide o seu cadastro.

No passo seguinte, o profissional deve confirmar os dados pessoais e apontar nome da escola, rede de ensino, município e cargo ocupado. Para as redes municipais, particulares e federal também é necessário anexar os holerites dos meses de janeiro e fevereiro.

Na sequência, o cadastro passará por um processo de análise e, se validado, o profissional receberá em seu email o comprovante VacinaJá Educação, este documento terá um QRCode para verificação de autenticidade.

Passo a passo da inscrição

A Secretaria Estadual da Educação disponibilizou um vídeo tutorial com o passo a passo para os servidores que atuam na rede estadual de ensino. Ele pode ser acessado nas redes sociais e canal oficial do Youtube da Seduc (https://www.youtube.com/watch?v=Pfi9cf_nHMU).

Nos próximos dias, a Seduc vai publicar outros dois tutoriais específicos para os profissionais terceirizados e que trabalham na rede privada.

Professores devem apresentar comprovante

No momento da vacinação, o profissional da educação deverá apresentar o comprovante VacinaJá Educação, RG e CPF para conferência dos dados pelo profissional de saúde. Caso, o usuário não apresente o comprovante, ele não poderá ser imunizado.

O cadastro é o primeiro passo para imunização, porém, não significa o agendamento. A aplicação das doses ocorrerá em parceria com as Prefeituras, por meios das Secretarias de Saúde.

Depois da confirmação do cadastro, o profissional deve ficar atento às regras do município em que atua para se informar sobre datas e postos de vacinação.