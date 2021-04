SP: Escolas particulares registram baixa adesão em aulas presenciais

O fim da fase emergencial em São Paulo permitiu que as escolas do município reabrissem suas portas. Contudo, pelo menos nas escolas privadas, constatou-se um movimento mínimo de alunos durante as aulas presenciais.

De acordo com colégios tradicionais da cidade, a baixa presença na última segunda-feira (12), por exemplo, se deve à alta taxa de infecção pela covid-19 na capital paulista. Além disso, muitos relatam que as novas regras emitidas de última hora pelo governo contribuíram para que pais não se preparassem para esse momento.

Alguns desses colégios foram entrevistados pelo portal Estadão. Segundo eles, a taxa de estudantes previstos girava em torno de 35%. Entretanto, a realidade trouxe apenas 20% em muitas das séries, sendo que houve salas que ficaram sem alunos.

As escolas também explicam que algumas faltas ocorreram por que famílias viajaram para o interior por conta da pandemia.

O que outras escolas relatam

No Colégio Magno, na zona sul, foram à escola nesta segunda 25% dos estudantes. O porcentual de presença foi menor ainda no Agostiniano Mendel, na zona leste, que teve 12,5% dos alunos – no primeiro dia de aulas, em fevereiro, foram 21,8%. A escola atribui a queda à semana de provas. Balanço do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo) indicou frequência de 20% a 25%. O presidente do Sieeesp, Benjamin Ribeiro, estima que até o fim da semana, a adesão chegue aos 35% – limite na fase vermelha.

Na Escola Móbile, na zona sul, compareceram nesta segunda metade dos alunos esperados. Segundo a escola, o porcentual se deve ao fato de que o colégio recomendou que os pais privilegiassem o ensino remoto nesta semana. Nas escolas da rede Luminova, dos 735 que poderiam frequentar as aulas, só 210 estiveram presentes.

Para Luiz Antonio Barbagli, presidente do Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo), a baixa adesão tem relação com o medo das famílias. O Sinpro-SP não tinha nesta segunda-feira um balanço da adesão dos professores à greve da categoria. Segundo o sindicato, pelo menos 30 escolas não reabriram para aulas presenciais.

No caso das escolas da rede municipal, a Prefeitura informou não ter balanço da presença. Nem todos os colégios reabriram nesta segunda-feira (12).