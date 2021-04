SP: Pais podem manifestar interesse em mandar filhos à escola até sexta-feira (9)

A secretaria municipal da Educação de São Paulo abriu na tarde desta quarta-feira (7) uma consulta para pais e responsáveis responderem sobre o interesse em mandar os filhos para participar das aulas presenciais.

A pasta marcou o retorno das aulas na rede pública para segunda-feira (12), caso não ocorra prorrogação da fase emergencial do Plano SP.

O questionário pode ser acessado pelo site da secretaria. Os pais ou responsáveis poderão responder até sexta-feira (9).

A Prefeitura irá utilizar as repostas para organizar a merenda e o transporte escolar dos alunos.

Na fase vermelha, as escolas estão abertas para atender com prioridade para alunos filhos dos profissionais dos serviços essenciais ou em situação de precariedade.

SP: 168 mil profissionais da educação se cadastraram para receber vacina

Em somente quatro dias, o site VacinaJá Educação, que cadastra professores e demais atuantes da área da educação de São Paulo, recebeu mais de 168 mil inscrições.

A plataforma foi criada pelo Governo Estadual para organizar a vacinação desses profissionais, que podem trabalhar nas redes estadual, municipal, particular e federal. Ou seja, todos que se credenciarem receberão a vacina contra o novo coronavírus em caráter de prioridade.

Vale dizer que não só os professores serão imunizados, como também trabalhadores em funções administrativas e de serviços gerais, alimentação, segurança, cuidadores, educadores adjuntos, entre outros profissionais.

Deseja fazer o cadastro? Então você precisa entrar no site oficial do programa clicando aqui. Inclua no campo determinado o número do seu CPF, nome completo e e-mail.