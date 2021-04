SP: Prefeitura abre consulta pública sobre retomada das aulas presenciais

A prefeitura de São Paulo abriu nesta quarta-feira, 7 de abril, uma consulta pública para analisar a intenção de retorno às aulas presenciais prevista para ocorrer a partir da próxima semana. De acordo com o planejamento da prefeitura, as aulas seriam retomadas a partir do dia 12, desde que não ocorra a prorrogação da fase emergencial do Plano SP.

Pais devem preencher formulário

A pesquisa está sendo feita por meio por meio da página da Secretaria Municipal de Educação na internet. Clique aqui para acessar. Conforme anunciado pela prefeitura, os pais ou responsáveis por alunos da rede municipal terão até o dia 9, próxima sexta-feira, para preencher o formulário de declaração de interesse. O objetivo da consulta pública é de preparar as unidades e organizar a logística para o atendimento dos alunos quanto a merenda e transporte escolar.

As aulas presenciais da rede municipal foram suspensas em março, visto que houve uma alta no número de casos da covid-19 em todo o estado. Por isso, todo o estado entrou na fase vermelha do Plano SP. Com isso, a prefeitura adiantou o recesso escolar, que ocorreu entre os dias 5 de 9 de abril.

A retomada das aulas presenciais deve seguir os protocolos exigidos na pandemia. Desse modo, as escolas não poderão receber todos os alunos de uma só vez. Assim, as unidades só têm permissão para atuar com a presença de até 35% dos alunos, em sistema de rodízio. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, terão prioridade os alunos filhos dos profissionais dos serviços essenciais, como os profissionais da saúde, da educação, e da assistência social.

Os alunos e docentes que compõem o grupo de risco da covid-19 devem permanecer em casa, acompanhando apenas as atividades remotas de ensino.

E aí? Gostou do texto? Deixe aqui o seu comentário!

Leia também: Unicamp libera lista de aprovados em 5ª chamada do Vestibular 2021.