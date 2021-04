SP: Professores deverão apresentar autorização para a vacinação

Os profissionais da educação de São Paulo deverão apresentar autorização do governo para receber as doses da vacina contra a covid-19. Para isso, os professores precisarão realizar um cadastro obrigatório no site criado pelo governo de São Paulo. O governo afirma que o cadastro é para evitar fraudes na vacinação.

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, afirmou que os professores e demais profissionais terão que preencher o formulário no site “Vacina Já”. Com o cadastro, haverá o cruzamento de informações com bancos de dados do estado e do Censo Escolar. Os professores da rede privada terão ainda que apresentar os holerites de fevereiro e março.

Após a validação do cadastro, os professores receberão por e-mail o comprovante Vacina Já Educação e um código. Na vacinação, os professores deverão apresentar esse código nas unidades de saúde dos municípios. De acordo com o calendário de vacinação do governo, a primeira dose da vacina será aplicada para os professores a partir do dia 12 de abril.

Profissionais com mais de 47 anos terão prioridade

Rossieli Soares explica a necessidade de fazer controle por meio do cadastro. “A vacinação é só para quem está ativo e trabalhando efetivamente na escola. Inclusive profissionais que estão com contratos ativos, mas estão de licença por algum motivo, não entrarão na vacina neste momento. A prioridade é especialmente para quem está lá na sala de aula, limpando a escola, arrumando a escola”, disse ele.

Desse modo, a vacinação será feita para os profissionais que estão em atuação. No entanto, terão prioridade os profissionais com mais de 47 anos. Por isso, os profissionais com menos de 47 anos poderão fazer o cadastro, mas não receberão o código de autorização por e-mail. Clique aqui e saiba mais no site da secretaria.

