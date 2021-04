SP: Semana Municipal de Estudo e Leitura acontecerá pela internet

A Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura terá a sua 10ª edição em 2021. Instituída pela Lei Municipal 14.999/09, neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação se dará totalmente online.

O evento pela internet vai acontecer entre os dias 12 e 16 de abril.

A saber, a iniciativa provém da parceria entre a Câmara e as secretarias municipais de Educação, de Cultura e da Pessoa com Deficiência. Aliás, ela faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo.

Conta ainda com o apoio de entidades renomadas do setor da educação e da cultura, como por exemplo Aprofem (Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo), CBL (Câmara Brasileira do Livro), CPP (Centro do Professorado Paulista), SESC (Serviço Social do Comércio) e Sinesp (Sindicato Especialistas Ensino Público São Paulo).

O que terá na Semana Municipal de Estudo e Leitura

Neste ano, os temas principais das mais de 70 atividades são a afetividade, a diversidade e a inclusão. Além disso, para tornar a programação mais acessível, algumas atividades contarão com interpretação em libras.

Confira a programação completa da Semana de Leitura, acessando o portal oficial ou as redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube e acompanhe também a transmissão ao vivo nas redes sociais da Câmara: Facebook e YouTube.