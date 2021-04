SpaceX cria plataforma para lançamento de foguetes em parceria com a Nasa

A empresa SpaceX de exploração espacial do bilionário Elon Musk lançou essa semana o seu projeto de construção de uma torre de metal para lançamento de foguetes.

O equipamento recebeu detalhes graças à aprovação do pedido feito pela SpaceX.

Nesse cenário, o pedido é sempre realizado junto ao órgão oficial de aviação dos Estados Unidos, a FAA.

O documento aborda especificamente uma estrutura para o Super Heavy Booster, o foguete de primeiro estágio responsável pela propulsão inicial da Starship.

Portanto, essa nave deve realizar missões de turismo e exploração nos próximos anos, inclusive para a órbita da Lua e em Marte.

Qual o objetivo do projeto da SpaceX?

Assim sendo, o projeto da SpaceX descreve uma torre de 140 metros de altura, com um para-raios de 3 metros no topo.

Desse modo, a mesma estrutura é usada para posicionar o foguete no lançamento.

É fato que uma descrição inicial da construção foi divulgada pela SpaceX em janeiro deste ano.

Infelizmente, o documento carecia de mais informações técnicas sobre o funcionamento do empreendimento.

Os braços possuem mecanismos de absorção de impacto e utilizá-los poupa tempo e dinheiro.

Portanto, a alternativa de pouso vertical é até viável

Ainda assim, não permite o reposicionamento imediato do equipamento para outras decolagens em pouco tempo.

A construção será realizada na região de Boca Chica, no estado norte-americano do Texas

É exatamente o lugar onde são realizados os principais testes da empresa.

Hoje em dia, a Starship está em fase de testes de altitude e registrou explosões nas tentativas recentes de pouso.

A meta da companhia de Elon Musk é colocar um modelo em órbita já em 2021.

A invasão de um youtuber às instalações da SpaceX

Ainda no mês passado, um youtuber conseguiu invadir as instalações da SpaceX, no sul do Texas.

Primeiramente, ele caminhou livremente pelo lugar mesmo sabendo que isso não é permitido por questões de segurança da região.

O vídeo em questão foi publicado por um usuário que se identifica como “Caesar” no canal Loco VlogS.

Ali no canal, foi exibido ele passeando pelas instalações da empresa e até se aproximando do protótipo SN11, do foguete Starship, e de seus motores.

Dessa forma, sem seguranças por lá para impedi-lo o garoto brincou.

Astronautas da NASA conferiram de perto o novo protótipo do Starship, da SpaceX

A instituição americana quer levar Starship à órbita da Terra jé em julho deste ano SpaceX já avança na montagem do primeiro protótipo do propulsor Super Heavy.

Em meio a tudo isso, a instalação da SpaceX é praticamente um museu ao ar livre para os entusiastas do espaço.

Dessa forma, é bem ao contrário do esperado em um lugar onde existem componentes de foguetes, que são sensíveis e são perigosos

Na verdade, o local é completamente aberto e atrativo.

Assim, o garoto conseguiu acessar o local e caminhou por lá com sua câmera.

Ele conseguiu até chegar perto do protótipo e dos motores Raptor que o equipavam.

Logo após a publicação, o vídeo recebeu cinco likes e mais de 100 deslikes.

Assim, além de vários comentários irritados de fãs da SpaceX, muitos realmente não gostaram da atitude.

Dessa forma, o garoto apagou o vídeo original e fez uma nova publicação pedindo desculpas por ter entrado no lugar.

Nesse cenário, o órgão Federal Aviation Administration (FAA), a entidade responsável pela regulamentação dos lançamentos nos Estados Unidos, declarou que está ciente do vídeo.

Assim, a instituição já chamou a atenção da SpaceX para o ocorrido:

“Manter a segurança física de um local de lançamentos é um aspecto importante para garantir a segurança pública”, disse um representante da FAA.

Por sua vez, a Nasa que tem um contrato firmado com a empresa no valor de mais de US$ 100 milhões para o desenvolvimento do Starship.

Segundo a empresa, a SpaceX já enviou uma notificação em que afirma que investigaram o incidente”, disse Monica Witt, representante da agência espacial norte-americana.