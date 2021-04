SpaceX envia pinguim de pelúcia para o espaço na missão Crew-2

Os quatro astronautas que decolaram do Centro Espacial Kennedy na Flórida (Estados Unidos), nesta sexta-feira (23), rumo à Estação Espacial Internacional, não foram os únicos tripulantes da missão Crew-2 da SpaceX a bordo da nave Crew Dragon. Havia também um simpático pinguim de pelúcia os acompanhando na jornada.

“Temos um quinto membro da tripulação e ele pode realmente voar! É um pinguim que nossos filhos escolheram e o seu nome é Guin Guin. Bem-vindo Guin Guin ao espaço”, anunciou o astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) Akihiko Hoshide.

Ele apareceu flutuando durante o vídeo que a NASA transmitiu ao vivo de dentro da cabine da espaçonave (veja no tweet abaixo), alguns minutos depois do lançamento impulsionado pelo foguete Falcon 9. Seu surgimento na tela era um indicativo de gravidade zero, ou seja, a Crew Dragon havia acabado de sair da atmosfera terrestre naquele momento.

Watch Crew-2 astronauts check in LIVE from space!

?? Take a look inside @SpaceX’s Crew Dragon Endeavour currently on its way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ajdTjhDnqs

— NASA (@NASA) April 23, 2021